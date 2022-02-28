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Lefkoşa'da Bomba Paniği!

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Lefkoşa'da Bomba Paniği!
Lefkoşa'da Bomba Paniği!

Lefkoşa’da bulunan Kuğulu Park alanı içerisinde,bugün saat 11:30 sıralarında, bulunan şüpheli bavul ve el çantası polise bildirildi.

Alınan bilgi üzerine, polis ekipleri tarafından olay yerine gidilerek gerekli güvenlik tedbirleri aldı. Bomba imha ekipleri tarafından müdahale edilen şüpheli bavul ve el çantasının içinde muhtelif kıyafetlerin olduğu saptandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

 

Lefkoşa'da BOMBA ihbarı, trafik akışı durduruldu.

Lefkoşa'da Girne Kapısı yanında bulunan Yüzüncü Yıl Parkı'nda yapılan bomba ihbarı sonucunda polis olay yerinde inceleme yapıyor.

Trafik akışı Lefkoşa AKM yolundan yapılmaya çalışılıyor.

Polis Bomba ihbar uzmanları olay yerinde.

Olay yerinde 2 adet şüpheli çanta bulunuyor.

Polis şüpheli çantayı fünye ile patlatmaya hazırlanıyor.

 

bomba.png

BOMBA uzman ekibi Yüzüncü Yıl Parkı içerisindeki şüpheli paketi patlattı.

bomba_uzman.png

Polis, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

 

İKİNCİ İHBAR

Lefkoşa'da bir hafta içinde ikinci kez bomba paniği yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde de Lefkoşa Türk Lisesi (LTL)  karşısında, şüpheli çanta nedeniyle Polise bomba ihbarı yapılmıştı.

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