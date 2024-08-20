Lefkoşa'da boş arazideki araç cayır cayır yandı

Yangınla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

20.08.2024 tarihinde, saat 11.20 sıralarında, Yenişehir’de Şht Kemal Ali Ömer Sokak üzerindeki boş arazi içerisinde park halinde bulunan HR849 plakalı araçta muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın neticesinde, aracın motor kısmındaki elektrik ve plastik aksamları ile ön tampon, makine kapağı, ön göğüs, ön cam ve üst tavan yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.