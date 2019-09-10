Lefkoşa'da bu sabah trafik kazası meydana geldi, 1 yaralı

Polis bugün saat 08.00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde kaza meydana geldiğini duyurdu.
Olay, 72 yaşındaki Mehmet Çelik’in, yönetimindeki ML 053 plakalı araç ile kuzey istikametinden güneye doğru seyrettiği sırada Asbank önlerinde direksiyon hâkimiyetini kaybedip, kaldırım üzerinde park halinde bulunan bir araca çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu yaşandı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mehmet Çelik’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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