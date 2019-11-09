  • BIST 103.153
  • Altın 270,348
  • Dolar 5,7533
  • Euro 6,3439
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Lefkoşa'da büyük çarpışma: 1 araç takla attı, 6 kişi yaralandı

» »
Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda trafik kazası meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralandı.
Lefkoşa'da büyük çarpışma: 1 araç takla attı, 6 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza, saat 09:00 sıralarında gerçekleşti.

Muharrem Ayaeş (E-55) yönetimindeki TNH 597 plakalı araç, batı istikametine doğru seyrettiği sırada Honda ışıklarına geldiği zaman kırmızı ışık yandığı halde dikkatsizce yoluna devam etti ve o esnada tarafında yeşil ışık yandığı için  Sht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden gelip Hamitköy istikametine dönmek için hareket eden Aydın Çamlı (E-27) yönetimindeki JH 031 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmaya müteakip TNH 597 plakalı araç takla attı.

Kaza sonucu, TNH 597 plakalı araç sürücüsü Muharrem Ayaeş ile aynı araçta yolcu olarak bulunan,  Kadir Kalkan (E-39), Yıldız Kalkan (K-37), Elmas Yavuz (K-40), Salih Yavuz (E-40) ve İpek Hatipoğlu (K-43) yaralandı. Yaralılar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa ve bağlı bölgelerde 4 gün su kesintisi08 Kasım 2019 Cuma 20:06
  • İlk resmi aday Arıklı08 Kasım 2019 Cuma 19:57
  • Basın Sen: Kıbrıs Medya Kurumu’nda usülsüz işten çıkarmalar yaşanıyor08 Kasım 2019 Cuma 19:53
  • Polis'teki Rüşvet skalndalı nedeniyle 1 Polis açığa alındı08 Kasım 2019 Cuma 19:27
  • Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nden AKSA’yla ilgili açıklama08 Kasım 2019 Cuma 18:59
  • Tasarruflarında uyuşturucu madde ve hap bulunan zanlılara 5 gün ek tutukluluk08 Kasım 2019 Cuma 18:54
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile 16 Kasım Cumartesi görüşecek08 Kasım 2019 Cuma 18:46
  • Hava bu hafta nasıl olacak?08 Kasım 2019 Cuma 18:42
  • Haftasonu telefon ve internet kesintisi08 Kasım 2019 Cuma 18:37
  • Özersay: Kapalı Maraş politikamıza kararlılıkla devam ediyoruz08 Kasım 2019 Cuma 18:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti