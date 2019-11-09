Lefkoşa'da büyük çarpışma: 1 araç takla attı, 6 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza, saat 09:00 sıralarında gerçekleşti.

Muharrem Ayaeş (E-55) yönetimindeki TNH 597 plakalı araç, batı istikametine doğru seyrettiği sırada Honda ışıklarına geldiği zaman kırmızı ışık yandığı halde dikkatsizce yoluna devam etti ve o esnada tarafında yeşil ışık yandığı için Sht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden gelip Hamitköy istikametine dönmek için hareket eden Aydın Çamlı (E-27) yönetimindeki JH 031 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmaya müteakip TNH 597 plakalı araç takla attı.

Kaza sonucu, TNH 597 plakalı araç sürücüsü Muharrem Ayaeş ile aynı araçta yolcu olarak bulunan, Kadir Kalkan (E-39), Yıldız Kalkan (K-37), Elmas Yavuz (K-40), Salih Yavuz (E-40) ve İpek Hatipoğlu (K-43) yaralandı. Yaralılar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor