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SON DAKİKAİsrail, Beyrut'ta Hizbullah komutanını hedef alan bir saldırı yaptı

Lefkoşa'da Büyük Filistin Mitingi’ne Davet

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Kıbrıs Filistin İnisiyatifi, Gazze’de yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 18.30’da Lefkoşa Sarayönü Meydanı’nda Büyük Filistin Mitingi düzenleyeceğini duyurdu.
Lefkoşa'da Büyük Filistin Mitingi’ne Davet

Kıbrıs Filistin İnisiyatifi, Gazze’de yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 18.30’da Lefkoşa Sarayönü Meydanı’nda Büyük Filistin Mitingi düzenleyeceğini duyurdu. Etkinlik, onlarca sivil toplum örgütünün katılım ve dayanışmasıyla gerçekleştirildi.

7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’deki saldırılarını sürdüren İsrail, bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden 50.000’den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Gazze ve Filistin’in ötesine geçerek çevre ülkelere, özellikle başkentlerine saldırılar düzenleyen İsrail’in, bölgede ve dünyada geri dönülemez bir ayrım yaratacak eylemler gerçekleştirdiği belirtildi.

Temmuz 2024’te Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta gerçekleştirilen saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti. İran’da ise Gazze’nin siyasi ve askeri direniş gücü HAMAS’ın liderlerinden İsmail Haniye’nin şehadetiyle sonuçlanan saldırılar, bölgedeki gerilimi artırdı.

Kıbrıs Filistin İnisiyatifi, insani değerler ve egemenliklerini koruma bilinciyle, Filistinlilerin ve İsrail zulmü altında varoluş mücadelesi veren mazlumların acılarına ortak olmak ve mücadelelerini desteklemek amacıyla tüm halkı ve basın mensuplarını mitinge davet etti.

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