Lefkoşa'da çalıntı araç aranıyor

ÇALINTI ARAÇ ARANIYOR!
03-04.09.2019 tarihleri arasında, Hamitköy'de Kelle Sokak üzerinde park halide bulunan Kamil KARAHÜSEYİN'e ait JK 793 plakalı kırmızı renk Mitsubishi Lancer marka salon araç kimiği meçhul şahıs/lar tarfından mal sahibinden izinsiz olarak alınıp çalınmıştır. Bahse konu araç ve aracı çalan şahıs aranmaktadır. Söz konusu aracı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.
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