Lefkoşa'da çalıştığı iş yerini soydu...
Müstahdem Tarafından Hırsızlık
31.01.2017 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet bir markette kasiyer olarak çalışan A.D.D.(K-23) ve F.K.(K-34)’nin, market içerisinden almış oldukları toplam 82.90 TL değerindeki muhtelif ürünleri ödemden yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir.
Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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