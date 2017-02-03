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Lefkoşa'da çalıştığı iş yerini soydu

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Lefkoşa'da çalıştığı iş yerini soydu
Lefkoşa'da çalıştığı iş yerini soydu

Lefkoşa'da çalıştığı iş yerini soydu...

Müstahdem Tarafından Hırsızlık      
31.01.2017 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet bir markette kasiyer olarak çalışan A.D.D.(K-23) ve F.K.(K-34)’nin, market içerisinden almış oldukları toplam 82.90 TL değerindeki muhtelif ürünleri ödemden yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir.

Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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