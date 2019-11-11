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Lefkoşa'da çarpışma

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Lefkoşa'da dikkatsizlik çarpışmaya neden oldu. Çarpışma  saat 14.00 sıralarında meydana geldi.
Lefkoşa'da çarpışma

35 yaşındaki Burak Mahir Cinkarataş, yönetimindeki NM 050 plakalı araç ile Sever Somuncuoğlu Sokak üzerinden gelip kavşakta durmadan Memduh Asaf Sokağına dikkatsizce giriş yapması sonucu o esnada Memduh Asaf Sokak üzerinde doğudan batı istikametine doğru seyreden 26 yaşındaki Gözde Acaray yönetimindeki MF 685 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan NM 050 plakalı araç kaldırım üzerinde bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpışma sonucu yaralanan olmadı.

 

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