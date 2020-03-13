Lefkoşa'da cenaze işlemleri saat 10'da olacak

LTB Başkanı Mehmet Harmancı'nın açıklaması aşağıdaki gibidir;

Değerli arkadaşlar biliyoruz ki herkes sevdiklerine son görevini yerine getirmek için cenazelere katılmaktadır. Yoğun katılımların sorunlara sebebiyet vermemesi adına vefat eden kişinin en yakınları dışında cenazelere bu dönemde katılım sağlanmaması en doğru yaklaşımdır. Bu bizleri ve sevdiklerimizi bir başka olası olumsuz etkiden koruyacaktır. Yoğunluğu azaltmak için Din işleri ile kurduğumuz istişare ile cenaze işlemlerini sabah saat 10:00 olarak düzenlemiş bulunuyoruz.

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