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Lefkoşa'da cinayet... İki kişi tutuklandı

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Lefkoşa’da Ayça ALAV 'ın iş yeri içerisinde öldürülmesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada 2 kişinin tutuklandığı açıklandı.
Lefkoşa'da cinayet... İki kişi tutuklandı

Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şeilde: 22.12.2023 tarihinde, Lefkoşa’da Ayça ALAV 'ın iş yeri içerisinde öldürülmesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, 
cinayet zanlılarının olay mahallinden kaçmalarına yardımcı oldukları tespit edilen F.L.W.D.(E-31) ve S.H. (E-31) tespit edilerek tutuklanmışlardır.
Söz konusu şahıslar bugün tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacak. Soruşturma devam etmektedir.

 

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