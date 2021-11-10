Lefkoşa'da çirkin olay!

Cyprus Mail, bir grup "barbarın", Lefkoşa'da bir meslek okulun duvarlarına sprey boyayla milliyetçi ve ırkçı sloganlar yazıldığını duyurdu. Olay, bugün ortaya çıktı.

Lefkoşa'da bir meslek okulunun (A' First Technical School) çalışanları ve öğrencileri, EOKA ve Yunanistan lehine ve göçmenlere karşı yazılan sloganlarla karşılaştı.

Sloganlar şöyleydi: “Yine Eoka”, “Yunanistan”, “Türkler dışarı”, “yasadışılar dışarı” ve “Kıbrıs Yunandır”.

Aşırı sağcı Elam'ın yürüyüşünü duyuran bir afiş de duvara yapıştırıldı. Yürüyüş, 15 Kasım'da KKTC'nin kuruluş yıldönümü protesto amacıyla düzenlenecek.



Cyprus Mail.

Çeviri: Mert Efekan, Detay Kıbrıs