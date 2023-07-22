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Lefkoşa'da darp ve soygun!

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Lefkoşa'da darp ve soygun!
Lefkoşa'da darp ve soygun!

 

02.07.2023 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Ali Rıza Sokak üzerinde, kimliği tespit edilemeyen şahıs/lar, K.K’nin vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurarak adı edileni ciddi bir şekilde darp edip, elinde tutmakta olduğu cep telefonu ve cüzdanı içerisinde muhafaza ettiği 150 Euro ve 7.000 TL nakit parasını zorla alıp çalmışlardır. 

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.G.(E-30) ve M.İ.(K-15) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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