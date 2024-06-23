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Lefkoşa'da darp ve soygun!

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Lefkoşa'da darp ve soygun!
Lefkoşa'da darp ve soygun!

 

22.06.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa’da Yurdaışık Sokak’ta, E.Ş.(E-18), A.K.(E-18) ve N.M.(K-22) henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı, L.K.(E-25)’yi sokakta yürüdüğü esnada ciddi şekilde darp edip, giymiş olduğu tişörtü kasten yırtarak hasara uğratmışlar ve kullanımında bulunan cep telefonunu da zorla alıp çalmışlardır.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir. 

 

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