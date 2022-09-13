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Lefkoşa'da darp ve tecavüzkar alet taşıma!

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Lefkoaşda bir şahıs ciddi şekilde darp edildi
Lefkoşa'da darp ve tecavüzkar alet taşıma!

11.09.2022 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde, bir grup gencin taraf olup kanunsuz olarak toplandıktan sonra, arkadaşlarının trafik kazasında yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle Willian Antony PETERS’i, tasarruflarında bulundurdukları tecavüzkar aletler (ahşap sopa) ve elleri ve ayakları ile ciddi şekilde darp etmişlerdir.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak tespit edilen 6 kişi tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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