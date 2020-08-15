Lefkoşa'da defin işlerine yeniden düzenleme

LTB Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Değerli arkadaşlar son yaşanan gelişmelere paralel olarak, Pazartesi gününden itibaren defin ve cenaze töreni işlemlerini tekrar sabah saatlerine aldığımızı sizlere duyurmak isterim."

LTB Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Değerli arkadaşlar son yaşanan gelişmelere paralel olarak, Pazartesi gününden itibaren defin ve cenaze töreni işlemlerini tekrar sabah saatlerine aldığımızı sizlere duyurmak isterim."dedi.

İşte açıklama;

Son günlerde sıcakların artmasına paralel olarak yoğunlaşan (her zaman böyledir) vefatlar aynı anda 3 veya 4 cenaze töreni ve yoğunlaşma getirmektedir.

Herkese şimdiden anlayışı için teşekkür ediyor, Lefkoşa Türk Belediyesi sosyal medya hesaplarından daha geniş ve güncel bilgileri takip etmelerini önemle rica ediyorum.