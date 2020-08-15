  • BIST 1.084
  • Altın 460,837
  • Dolar 7,3653
  • Euro 8,7151
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKKTC'de 5 pozitif vaka...İkisi yerel

Lefkoşa'da defin işlerine yeniden düzenleme

» »
LTB Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Değerli arkadaşlar son yaşanan gelişmelere paralel olarak, Pazartesi gününden itibaren defin ve cenaze töreni işlemlerini tekrar sabah saatlerine aldığımızı sizlere duyurmak isterim."
Lefkoşa'da defin işlerine yeniden düzenleme

LTB Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Değerli arkadaşlar son yaşanan gelişmelere paralel olarak, Pazartesi gününden itibaren defin ve cenaze töreni işlemlerini tekrar sabah saatlerine aldığımızı sizlere duyurmak isterim."dedi.

İşte açıklama;

Son günlerde sıcakların artmasına paralel olarak yoğunlaşan (her zaman böyledir) vefatlar aynı anda 3 veya 4 cenaze töreni ve yoğunlaşma getirmektedir.
Herkese şimdiden anlayışı için teşekkür ediyor, Lefkoşa Türk Belediyesi sosyal medya hesaplarından daha geniş ve güncel bilgileri takip etmelerini önemle rica ediyorum.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Harmancı: “Beyaz Ev ülke tarihine kara bir not”15 Ağustos 2020 Cumartesi 16:44
  • Tatar İskele'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri strateji toplantısı düzenledi15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:58
  • İskele'de çalışan Covid-19 Pozitif çıkan Polis memuru Mağusa'da ikamet ediyor15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:45
  • İskele'de 2 Pozitif Covid-19 Vakası.. Vakalardan biri trafik polisi...15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:23
  • Emanete Hıyanet Etti! 3 Gün Poliste Tutuklu Kalacak15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:00
  • Gıda denetim sonuçları açıklandı!15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:20
  • UKÜ'lü Enerji Uzmanı'ndan "Akdeniz'de sondaj" değerlendirmesi: “Tartışılmaz bir hak”15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:13
  • Biyometrik Kimlik Kartlarının Dağıtımı Başlıyor15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:54
  • AB’den Türkiye'ye "tansiyonu düşürme" çağrısı15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:34
  • Simos Yoannu: “Bölgeyi yerli halka haber vermeden terk ettik”15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti