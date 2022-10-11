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Lefkoşa'da değişim yürüyüşü Dereboyu'ndan başladı

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Lefkoşa'da değişim yürüyüşü Dereboyu'ndan başladı
Lefkoşa'da değişim yürüyüşü Dereboyu'ndan başladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Belediye Başkanı adayı Dr. Sıla Usar İncirli, 25 Aralık yerel seçimlerine doğru giderken Lefkoşa’yı adım adım gezme hedefi çerçevesinde ilk yürüyüşünü dün gerçekleştirdi. Sıla Usar İncirli Lefkoşa yürüyüşlerine, Dereboyu Caddesi’nden başladı. İncirli’ye; CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri ve partili yol arkadaşları da yoğun bir katılımla eşlik etti.

Lefkoşa’daki ilk yürüyüşünde, Dereboyu esnafının İncirli’ye olan ilgisi, sevgi seline dönüştü. Lefkoşa ile ilgili plan ve projelerini Dereboyu esnafıyla da paylaşma fırsatı bulan Sıla Usar İncirli, esnafın sorunlarını dinleme fırsatı da yakaladı.

Sıla Usar İncirli, yürüyüşte yaptığı açıklamada, 25 Aralık’a kadar olan sürede Lefkoşa’yı adım adım gezeceklerini ve adım adım LTB Başkanlığına doğru yürüyeceklerini ifade ederek herkesi bu coşkulu yürüyüşlere katılmaya davet etti.

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