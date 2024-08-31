Lefkoşa’da Dereboyu'nda Göçük Altında Kalan İşçi Kurtarıldı (VİDEO)

Lefkoşa’da Dereboyu-Metehan yolunda gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi göçük altında kaldı.

Olay yerine hızla intikal eden Lefkoşa İtfaiye Teşkilatı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri, zorlu koşullara rağmen işçiyi yaralı olarak kurtarmayı başardı.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda göçük altından çıkarılan işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralı işçinin sağlık durumuna ilişkin detayların henüz netleşmediği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kazanın sebebinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.