  • BIST 9833.22
  • Altın 2740.775
  • Dolar 34.0519
  • Euro 37.6074
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAİsrail Gazze'de tıbbı malzeme taşıyan yardım konvoyunu vurdu, beş nakliye çalışanı hayatını kaybetti

Lefkoşa’da Dereboyu'nda Göçük Altında Kalan İşçi Kurtarıldı (VİDEO)

» »
Lefkoşa’da Dereboyu'nda Göçük Altında Kalan İşçi Kurtarıldı
Lefkoşa’da Dereboyu'nda Göçük Altında Kalan İşçi Kurtarıldı (VİDEO)

Lefkoşa’da Dereboyu-Metehan yolunda gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi göçük altında kaldı.

Olay yerine hızla intikal eden Lefkoşa İtfaiye Teşkilatı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri, zorlu koşullara rağmen işçiyi yaralı olarak kurtarmayı başardı.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda göçük altından çıkarılan işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralı işçinin sağlık durumuna ilişkin detayların henüz netleşmediği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kazanın sebebinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alayköy'de Ani ve Şüpheli Ölüm30 Ağustos 2024 Cuma 11:10
  • Lefkoşa’da bazı yollar üç gün trafiğe kapalı30 Ağustos 2024 Cuma 09:13
  • Lefkoş'da Pitbull sahibine saldırdı, komşusu tarafından vuruldu29 Ağustos 2024 Perşembe 17:59
  • Sürücüler dikkat: Lefkoşa'da bazı yollar üç gün trafiğe kapalı29 Ağustos 2024 Perşembe 17:23
  • Gönyeli’de Havai Fişek Patlatan Şahıs, Kanunsuz Patlayıcılarla Yakalandı29 Ağustos 2024 Perşembe 16:53
  • Gönyeli'de Yasa Dışı Patlayıcı Madde Tasarrufu: 40 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı29 Ağustos 2024 Perşembe 16:36
  • Küçükkaymaklı’da Market Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı29 Ağustos 2024 Perşembe 12:00
  • Hamitköy’de Soygun, Zorla Alıkoyma ve Ciddi Darp: Şüpheli Tutuklandı29 Ağustos 2024 Perşembe 12:00
  • Lefkoşa’ya 4 bin ton asfalt için imzalar atıldı29 Ağustos 2024 Perşembe 09:45
  • LTB, 30 Ağustos - 1 Eylül arası Bedrettin Demirel ve Osman Örek Caddelerinde trafik düzenlemesi yapacak28 Ağustos 2024 Çarşamba 12:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti