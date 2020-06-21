Lefkoşa'da Dükkan Açma ve Hırsızlık

18-20.06.2020 tarihleri arasında, Lefkoşa’da bazı iş yerlerinden meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmada meselelerde zanlı olarak görülen U.A.J.(E-26), U.I.(E-26) ve Y.B.A.(E-27) tespit edilerek tutuklanmışlardır.

Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahısların, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Burcu Restoran içerisinden, 178 TL para ve bir şişe alkollü içkiyi, Cavada isimli restorandan 36 TL bozuk parayı, Share Copy Dizayn isimli iş yeri içerisinden başka bir müşteriye ait diz üstü bilgisayarı çaldıkları ayrıca Urfalı Osmanbey Konağı isimli restorana bir cürüm işlemek kastı ile girdikleri ancak herhangi bir şey çalmadan çıktıkları tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

20.06.2020 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gönyeli’de , A.S.(E-36)’nin boya işi yapmak için bulunduğu Fırat MUSABEYOĞLU’na ait ikametgah içerisinde, adı edilene ait 1 adet 18 ayar alyans yüzüğü, 600 Stg ve 2000 TL nakit parayı çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.