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Lefkoşa'da Elektrik direğine çarparak durabildi!

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Yoldan çıktı elektrik direğini devirdi
Lefkoşa'da Elektrik direğine çarparak durabildi!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 07.11 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Mehmet GÜL (E-66) yönetimindeki JF 716 pl salon araç sürücüsünün Gönyeli istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip önce yolun solundan bankete düşüp ardından tekrar anayola giriş yapıp orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarpmıştır.

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Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil serviste müşahede altına alınmıştır. Polisin olayla ilgili Soruşturma devam etmektedir.

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