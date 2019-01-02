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Lefkoşa'da elektrik kesintisi !

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Lefkoşa'da elektrik kesintisi !
Lefkoşa'da elektrik kesintisi !

Lefkoşa’ya bağlı bazı bölgelere yarın 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, yarın belirtilen saatlerde Çukurova, Yeniceköy ve Kalavaç bölgelerinin elektrik enerjisi kesik olacak.

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