Lefkoşa'da elektrik kesintisi

10 Mart 2019 Pazar günü, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Surlariçi Bodamyalı Sokak, Avni sokak ,Abdi Çavuş Sokak ve Turgut Reis Sokağın bir kısmının elektrik enerjisi kesik olacaktır.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur