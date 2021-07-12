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Lefkoşa’da Elektrik Kesintisi

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Lefkoşa’da bazı bölgelere yarın yaklaşık dört saat elektrik verilemeyecek.
Lefkoşa’da Elektrik Kesintisi

Lefkoşa’da bazı bölgelere yarın yaklaşık dört saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Alayköy girişi, Gönyeli Ağıllar bölgesi ve civarı, Kanlıköy / Gönyeli çemberinin güney tarafı (Alayköy Sanayi Ana giriş yolu ile Lefkoşa Çevre yolu arasında kalan ) bölgelere elektrik verilemeyecek

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