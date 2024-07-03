Lefkoşa'da elektrik kesintisi

Kıb-Tek, Haspolat bölgesinde bugün 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), orta gerilim proje çalışması nedeniyle 09.00-12.00 saatleri arasında Haspolat Sanayi, Yusuf Çocuk civarına elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.