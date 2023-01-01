Lefkoşa'da elektrik kesintisi yaşanacak

Dumlupınar ve Hamitköy’ün bir kısmında yarın elektrik kesinleri yaşanacak

Dumlupınar ve Hamitköy’ün bir kısmında yarın elektrik kesinleri yaşanacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında; Dumlupınar ve Hamitköy’ün bir kısmına elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamanın devamı şu şekilde:

“Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.”