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Lefkoşa'da elektrikli scooter çalındı.

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Lefkoşa'da elektrikli scooter çalındı.
Lefkoşa'da elektrikli scooter çalındı.

15 Ekim 2024 tarihinde, Lefkoşa’da bir araç park yerinde bir şahsa ait elektrikli scooter çalındı.

Olayın polise bildirilmesiyle başlatılan soruşturmada, şüpheli A.T. (30) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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