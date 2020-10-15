Lefkoşa'da emanetçi tarafından hırsızlık

Lefkoşa’da meydana gelen emanetçi tarafından sirkat

suçundan tutuklanan zanlı Mehmet Göv tutuklanarak dün mahkeme huzuruna

çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı



Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı.

Polis, zanlı Mehmet Göv’ün Lefkoşa’da meydana gelen emanetçi tarafından

sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 14.10.2020 tarihinde saat

11.20 raddelerinde Lefkoşada aynı yerde sakin Mehmet Göv’ün arkadaşı olan

Kübra Çelik’e ait Ziraat Bankası hesabına Bitcoin isimli sanal para satışından

elde ettiği 50.000TL parayı kendisine verilmek üzere havale edip adı edilene

vermeyerek emanetçi tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının

aynı gün Girne Limanı’ndan çıkış yaptığı esnada tespit edilmesine müteakip

Küçük Kaymaklı bölgesi okullar yolu sokak üzerinde bulunan 70 numaralı

isimsiz apartmanın arka kısmında gömülü vaziyette konu paranın bir kısmı olan

13 bin 400 TL nakit para tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, meselenin henüz yeni başladığını soruşturma neticesinde sirkat edilmiş

olan 50 bin TL paranın 13 bin 400 TL’sinin tespit edildiğini ancak 36 bin 600

TL para ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis, bu aşamada

soruşturmanın salimen devam ettirebilmek için zanlının 1 gün daha poliste

tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün

tutuklu kalmasına emir verdi.