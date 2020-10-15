Lefkoşa'da emanetçi tarafından hırsızlık

Lefkoşa’da meydana gelen emanetçi tarafından sirkat
suçundan tutuklanan zanlı Mehmet Göv tutuklanarak dün mahkeme huzuruna
çıkarıldı.
Detay Özel- Evrim Kamalı
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı.
Polis, zanlı Mehmet Göv’ün Lefkoşa’da meydana gelen emanetçi tarafından
sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 14.10.2020 tarihinde saat
11.20 raddelerinde Lefkoşada aynı yerde sakin Mehmet Göv’ün arkadaşı olan
Kübra Çelik’e ait Ziraat Bankası hesabına Bitcoin isimli sanal para satışından
elde ettiği 50.000TL parayı kendisine verilmek üzere havale edip adı edilene
vermeyerek emanetçi tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının
aynı gün Girne Limanı’ndan çıkış yaptığı esnada tespit edilmesine müteakip
Küçük Kaymaklı bölgesi okullar yolu sokak üzerinde bulunan 70 numaralı
isimsiz apartmanın arka kısmında gömülü vaziyette konu paranın bir kısmı olan
13 bin 400 TL nakit para tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti.
Polis, meselenin henüz yeni başladığını soruşturma neticesinde sirkat edilmiş
olan 50 bin TL paranın 13 bin 400 TL’sinin tespit edildiğini ancak 36 bin 600
TL para ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis, bu aşamada
soruşturmanın salimen devam ettirebilmek için zanlının 1 gün daha poliste
tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün
tutuklu kalmasına emir verdi.
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