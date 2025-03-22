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LEFKOŞA’DA EMLAK DOLANDIRICILIĞI!

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Yetkilendirildiği daireyi satıp parasını zimmetine geçirdi!
LEFKOŞA’DA EMLAK DOLANDIRICILIĞI!

Lefkoşa’da, bir şahıs tarafından dairesini satması için yetkilendirilen B.K. (50), daireyi 75 bin Sterlin karşılığında satarak elde ettiği parayı sahibine teslim etmeyip zimmetine geçirdi.

Olayın Eylül-Ekim 2024 ayları içerisinde gerçekleştiği belirlenirken, B.K.’nin daha önce “sahte evrak düzenleme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından tutuklu olduğu öğrenildi.

Polis, 18 Mart 2025’ten itibaren tutuklu bulunan B.K. hakkında soruşturmanın devam ettiğini açıkladı

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