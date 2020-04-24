Lefkoşa’da Emlak Vergisi De Belediyeye Gitmeden Ödenebilecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) yurttaşlara evden çıkmadan belediyeye ilişkin faturaların ödenmesi için internetten ödeme imkanı sunuyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, “zor bir süreçten geçilen ve herkesin evde kalmasının elzem olduğu bu kritik günlerde” başkentte, yurttaşlar su faturası gibi son ödeme tarihi 30 Nisan olarak belirlenen 2020 yılı Taşınmaz Mal Vergisi (Emlak Vergisi) 1.Taksit ödemesini de www.ltbonline.org adresinden kredi kartı ile yapabilecek.

Ayrıca yurttaşlar emlak vergisi dahil diğer ödemeleri için de anlaşmalı banka şubelerinden ödeme, otomatik ödeme talimatı verme veya bankaların internet bankacılığı ile ödeme, ATM noktalarından ödeme, akıllı sayaç su kontürü yükleme noktaları ve LTB binası veznesini kullanabilecek. Bu kapsamda LTB Binası Veznesi 09.00-12.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

www.ltbonline.org web sitesinden kredi kartı ile ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca;

“Banka Şubesinden Ödeme veya Otomatik Ödeme Talimatı Verme

Koopbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yakın Doğu Bank, Türk Bankası, Ziraat Bankası, Asbank, Capital Bank İnternet Bankacılığı’ndan Ödeme

İş Bankası, Yakın Doğu Bank, Türk Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası ATM Noktalarından Ödeme

Garanti Bankası, İş Bankası, Ziraat Bankası Akıllı Sayaç Su Kontürü Yükleme

LTB binası, LTB 50. Yıl Fidanlığı ve Hamitköy’de bulunan cihazlardan kontür yükleme ve ödeme yapılabiliyor.”