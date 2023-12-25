Lefkoşa'da eski iş yerine giderek olay çıkardı!

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 24 Aralık 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında ayrıldığı iş yerine giderek, bağırıp çağırdığını, ardından televizyona yumruk atarak, kırdığını söyledi. Polis, zanlının televizyonu kırarken, orada çalışan bir şahıs tarafından cep telefonuyla kayda alındığını belirtti.

Polis, zanlının ön izninin iptal edildiğini, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti. Polisin ardından söz hakkı alan zanlı, bir hafta çalıştırıldığını, parasını alamadığını ifade ederek, “Beni mağdur ettiler, onların yüzünden aç susuz, parasız ve sokakta kaldım” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.