Lefkoşa’da Ev Açma ve Hırsızlık Olayında Gelişme

1 Mart - 23 Ağustos 2024 tarihleri arasında Lefkoşa’da bir ikametgahın penceresi açılarak içeriye girildi ve ev eşyaları ile kişisel eşyaların çalındığı bir hırsızlık olayı yaşandı. İlk olarak zanlı olarak belirlenen Ö.Z. (39 yaşındaki erkek), E.K. (29 yaşındaki erkek), D.A. (44 yaşındaki erkek) ve E.K. (39 yaşındaki erkek) tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, bu hırsızlık olayına karıştığı belirlenen ve aranmakta olan E.K. (38 yaşındaki erkek) de yakalanarak tutuklandı. Soruşturma süreci devam etmektedir.