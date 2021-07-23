Lefkoşa'da ev arkadaşını bıçakladı

Polis Basın Subaylığı açıkladı:
22.07.2021 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa’da, bir ikametgâhın içerisinde, O.A.V. (E-24), aralarında çıkan tartışma sonucunda ev arkadaşı Andy Nyebuchiba OGUNKA’yı tasarrufunda bulunan bıçak ile sağ omzundan yaralamıştır. Yaralı Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra taburcu edilirken, zanlı tespit edilerek tutuklamış olup, soruşturma devam etmektedir.
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