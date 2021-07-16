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Lefkoşa’da Ev Yangını

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Lefkoşa’da Ev Yangını
Lefkoşa’da Ev Yangını

Lefkoşa’da Haydar Mahallesindeki bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yaralanan olmadı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 10:00 sıralarında, Lefkoşa’da Haydar Mahallesi Savaş Sokak üzerinde bulunan Süleyman Selçuk’a ait kullanılmayan ikametgahta, henüz tespit edilemeyen sebepten dolay çıkan yangında evdeki eşyalar yandı. Osman Özkan’a ait kullanılmayan ikametgaha sıçrayan yangında bahse konu ikametgahın 2 odası ve 1 ambar odası içerisindeki eşyalar da kısmen zarar gördü.

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