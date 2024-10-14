Lefkoşa'da eylem! Binlerce kişi katılıyor...
Sabah 10'da Ortaköy'deki Sivil Savunma yanında buluşan eylemciler Metehan-Kermia'daki geçiş kapısına yürüdüler.
Eyleme binlerce kişi katıldı.
Eylem güney Kıbrıs'ta, kuzey Kıbrıs'taki Rum mallarına inkişaf nedeni ile tutuklu bulunanların serbest bırakılması için yapılıyor.
Eylemin New York'ta 15 Kasım'da yapılacak Kıbrıslı liderlerin zirvesi öncesi yapılması da dikkat çekici.
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