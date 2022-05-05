Son dakika haberi! Lefkoşa'da feci kaza...
Başkent Lefkoşa'da, Başbakanlık ışıklarında trafik kazası meydana geldi.
Kaza sonucu kadın sürücü yaralandı.
Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Son dakika haberi! Lefkoşa'da feci kaza...
Başkent Lefkoşa'da, Başbakanlık ışıklarında trafik kazası meydana geldi.
Kaza sonucu kadın sürücü yaralandı.
Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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