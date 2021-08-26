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Lefkoşa'da feci kaza! 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Lefkoşa'da feci kaza! 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Lefkoşa'da feci kaza! 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Lefkoşa'da meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan 5 yaşındaki Karel Demirkaya Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde aldığı yaralara dayanamayarak yaşamını yitirdi.

Lefkoşa’da yeni Kuzey Çevre Yolu üzerinde bugün saat 17.20 raddelerinde Taşkent istikametinden güney istikametine doğru NN 093 plakalı salon aracı aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde kullanan Gözde Demirkaya UKÜ çemberine geldiği esnada orta refuje çarpıp takla atarak tavan üzerinde durdu.

Araçta yolcu olarak bulunan 5 yaşındaki Karel Demirkaya Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde aldığı yaralara dayanamayarak yaşamını yitirdi.

Araç sürücüsünün tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor...

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