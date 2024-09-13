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Lefkoşa'da Gaz Kaçağından Yangın Çıktı

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Lefkoşa'da Gaz Kaçağından Yangın Çıktı
Lefkoşa'da Gaz Kaçağından Yangın Çıktı

13 Eylül 2024 tarihinde, sabah saat 05:30 sularında Lefkoşa’nın Küçükkaymaklı bölgesinde, İbrahim Modibbo AHMED’in kalmakta olduğu apartman dairesinde bir yangın meydana geldi. İlk belirlemelere göre, yangın, dairenin mutfak kısmında bulunan gaz ocağı hortumunda oluşan gaz kaçağının alevlenmesi sonucu çıktı.

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, gaz ocağı, bir masa ve perde yanarak zarar gördü. Ayrıca, çıkan yüksek ısı nedeniyle dairenin kapı camı kırıldı.

Yangının kesin nedenleri ve olaya ilişkin detaylar üzerine başlatılan soruşturma devam etmektedir.

Bu tür olaylarda, gaz kaçağına karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve düzenli bakım yapılması büyük önem taşımaktadır.

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