Lefkoşa'da gençlerden yıkılan surlar için eylem

Lefkoşa Gençlik Derneği, özelde Lefkoşa Surları için genelde ise ülkedeki eski eserlerle ilgili farkındalık eylemi düzenledi.

Lefkoşa Gençlik Derneği, özelde Lefkoşa Surları için genelde ise ülkedeki eski eserlerle ilgili farkındalık eylemi düzenledi.

Eylemde yapılan açıklamada ülkenin her yanında eski eserler krizi yaşandığına dikkat çekilerek, tarihi mekanlara ve eserlere gereken ilgi ve önemin verilmediğine dikkat çekildi.

İşte açıklama:

“Ülkemizin dört bir yanında bir “eski eserler krizi” yaşanmaktadır.

Ülkemizin yüzlerce yıllık kültür mirası yerle bir olurken, bizler bu ülkenin gençleri olarak sessiz kalmayı vicdanımıza sığdıramadık.

Lefkoşa surlarındaki son yıkılmaların da ışığında “Farkındayız, önemsiyoruz, takipçisi olacağız.” demek için bugün burada toplandık.

Bizler, eski eserlerimizin kültür mirasımızın temelini oluşturduğu, ekonomimizde ve ülke olarak imajımızda önemli rol oynadığı gerçeklerinden hareketle, eski eserlere en çok da biz gençlerin sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz.

Hepimizin çok sevdiği Lefkoşa’da, duygusal bağlarımızın olduğu, Lefkoşa Gençlik Derneğimizin de logosunda yer alan surların durumu, hepimizin yüreğinde bir sancıdır.

Lefkoşa surlarının durumu elbette ki özel bir öneme sahiptir. Ancak bunun buz dağının görünen yüzünden ibaret olduğunun, Selimiye Camii’nden Tandi’nin Hamamı’na, Girne Kalesi’nden Mağusa surlarına ülkemizin her köşesinde yüzyıllara direnmiş tarihî eserlerin bir an önce bakım ve restorasyon beklediğinin farkındayız. Bahsettiğimiz eski eserler krizi budur.

Hangi makamın yetkili olduğundan bağımsız olarak bilimsel yöntemlerle bu eserlerin onarımının yapılmasının ülke gündeminde çok daha öncelikli bir yer tutması gerektiğini düşünüyoruz.

Aksi takdirde ancak günümüzde de yaşadığımız gibi felaket noktasına geldiğimizde bu eserlerin durumunun gündeme geleceğinden korkmaktayız.

Lefkoşa surları için Kültürel Miras Teknik Komitesinin gösterdiği hassasiyeti ve yapmış oldukları açıklamaları takdir ediyor ve destekliyoruz. Bununla beraber bu açıklamalar doğrultusunda çalışmaların hayata geçmesinin de Lefkoşa Gençlik Derneği olarak takipçisi olacağımızı belirtiriz.

Ülkemizde eski eserlerle ilgili yetkili makam olan Eski Eserler Dairesinin kapasitesinin mevcut krizle başa çıkmakta yetersiz olduğunu üzülerek takip etmekteyiz. Maalesef günümüze dek bu dairenin kapasitenin arttırılmasının asla öncelikli olarak gündeme alınmadığını, bunun artık ivedilikle ön plana çıkarılması gerektiğini düşünmekteyiz. Maddi kapasitenin arttırılması başta olmak üzere ilgili her türlü girişimin yapılarak Eski Eserler Dairesinin proaktif bir yaklaşımla mevcut eski eserler kriziyle başa çıkabilecek hâle getirilmesi bizim için önemlidir.

Bu bilinçle, Lefkoşa Gençlik Derneği olarak bugün burada attığımızın farkındalığımızı gösteren küçük bir adımdan ibaret olduğunu, bu ülkenin gençleri olarak eski eserler kriziyle ilgili sesimizi yükseltmeye ve takipçi olmaya devam edeceğimizi vurgular, bugün burada desteğini veren herkese teşekkür ederiz.”

Gazedda Kıbrıs