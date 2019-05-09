Lefkoşa’da Gençlik ve Spor Festivali yapılıyor

LTB Spor Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali, bu yıl federasyonların katılımı ile 4 dalda gerçekleştirilecek. LTB’den verilen bilgiye göre, 11-12 Mayıs ve 18-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek