Lefkoşa’da Gençlik ve Spor Festivali yapılıyor

Bisiklet, okçuluk, masa tenisi ve satranç dallarında yapılacak müsabakalarda dereceye girenlere kupa ve madalya takdimi yapılacak. Satranç organizasyonu Lefkoşa Satranç Derneği ile birlikte gerçekleştirilecek.
Kızılay Derneği’nden birinci gelen 15 sporcuyu Türkiye’de yaz kampına götürecek
LTB yanında Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’nin sponsor olduğu etkinlikle ilgili açıklamada bulunan LTB Spor Kulübü Asbaşkanı Akın Aktunç, ülke gençliğine hizmet etme hedefleri doğrultusunda gelenekselleştirdikleri festival için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını ifade etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Bülent Çıraklı ise 4 kategoride yarışacak ve yıldızlarla gençlerde birinci olacak 15 sporcuyu yaz döneminde Türkiye’de düzenlenecek Kızılay gençlik kampına götürüleceğini belirtti.
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