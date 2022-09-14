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Lefkoşa'da Gerçekleşen Irkçı Saldırı Hakkında MHD, VOIS ve Liberya Öğrenci Birliği Ortak Basın Bildirisi

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Lefkoşa'da Gerçekleşen Irkçı Saldırı Hakkında MHD, VOIS ve Liberya Öğrenci Birliği Ortak Basın Bildirisi
Lefkoşa'da Gerçekleşen Irkçı Saldırı Hakkında MHD, VOIS ve Liberya Öğrenci Birliği Ortak Basın Bildirisi

Uluslararası öğrenci William A. Peter, 11/09/22 tarihinde başkent Lefkoşa'nın Şehir Merkezi bölgesinde bir grup saldırgan tarafından dövüldü. Birkaç gün önce Gönyeli bölgesinde meydana gelen bir kazayla hiçbir ilgisi bulunmayan üniversite öğrencisi William A. Peter, kazaya neden olan kişilerin arkadaşları olduğu tahmin edilen bir grup tarafından ciddi şekilde dövülerek hastaneye kaldırıldı.

 

Kuzey Kıbrıs'ta giderek artan ve yabancılara karşı korku, nefret ve önyargı olarak tanımlanan ırkçı ve yabancı düşmanı tutumların görmezden gelinmesi, bu şiddet ortamlarının önünü açmış ve hatta artmasına neden olmuştur. Bugün masum bir öğrencinin yaşadığı bu olayın temelinde de bu ırkçı ve yabancı düşmanı tutumlar yatmaktadır.

 

Her yıl binlerce öğrencinin üniversite eğitimi almak için geldiği Kuzey Kıbrıs'ta artan ırkçı ve yabancı düşmanı şiddetle birlikte en temel insan hakkı olan güven içinde yaşama hakkı ihlal edilmekte ve bu durum güvensiz bir ortam yaratmaktadır. Özellikle medya, polis ve devlet yetkililerinin bu olay karşısındaki sessizliği, ırkçı ve yabancı düşmanı bir yapının önyargılarının yansıması olarak görülmektedir.

 

Bu olayın medyada bir sokak kavgası olarak yansıtılması, bu haksız ve ırkçı saldırının hiçbir şekilde haberleştirilmemesi ırkçı tutumların artmasına ve adaletin uygulanmasında ihlallerin yaşanmasına zemin hazırlamaktadır.

 

Yayınlanan videoda izlediğimiz ve aldığımız bilgiler ışığında saldırının önceden tasarlanmış ve planlanmış olduğu görülmektedir. Saldırıyı gerçekleştiren grubun 18 yaşından küçük, suça sürüklenen çocuklar olduğu bilgisi alınmış, taksi şoförleri tarafından bu öğrenciyi hedef alan ve para ödülü öneren paylaşımlar yapılmıştır. Olayın en üzücü bir diğer yanı ise henüz çocuk yaşta olan kişilerin ırkçı saldırılara alet edilerek suça teşvik edilmesidir. Asıl soru, bu tür önceden planlanmış saldırı ve planlarla ilgili olarak ne yapılacağıdır?

 

 

 

MHD, VOIS ve Liberya Öğrenci Birliği olarak, devletin ve mekanizmalarının olayla ilgili yapılması gerekenleri bir an önce yapmasını beklediğimizi ve konunun takipçisi olacağımızı, konuyla ilgili olarak polisle temas halinde olduğumuzu, öğrenciye her türlü desteği sunmak için elimizden geleni yapacağımızı ve konuyla ilgili güncellemeleri mümkün olduğunca yayınlayacağımızı bildirmek isteriz.

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