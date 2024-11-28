Lefkoşa'da Girne Caddesi, bu gece ve yarın gece trafiğe kapatılacak

Lefkoşa’daki Girne Caddesi, yol bakım-onarım çalışması nedeniyle bu gece ve yarın gece trafiğe kapalı olacak.
Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Caddesi bugün saat 20.00’den itibaren sabah 06.00’ya kadar ve yarın saat 20.00’den cumartesi sabah saat 06.00’ya kadar kapatılacak.
Açıklamada, istikameti kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri çağrısında bulunuldu.
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