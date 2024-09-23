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Lefkoşa’da Gümrüksüz Mal Tasarrufu ve İthalatı Yasaklanmış Mal İthalatı

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Lefkoşa’da Gümrüksüz Mal Tasarrufu ve İthalatı Yasaklanmış Mal İthalatı
Lefkoşa’da Gümrüksüz Mal Tasarrufu ve İthalatı Yasaklanmış Mal İthalatı

22 Eylül 2024 tarihinde, saat 10:30 sularında Lefkoşa’daki Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, GKRY bölgesinden KKTC’ye geçiş yapan S.M.K. (E-43) adlı şahsın aracında gümrük ve polis memurları tarafından gerçekleştirilen kontrolde önemli bir kaçakçılık olayı ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerde, gümrüğe beyan edilmemiş ve ülkeye ithali yasak olan toplam 20 kg. dana eti, 20 kg. balık, 24 paket hardal yağı, 24 paket kahvaltılık gevrek, 48 paket zerdeçal tozu ve 24 adet chili biber tespit edildi. Söz konusu malzemeler emare olarak alınırken, S.M.K. tutuklandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu durum, gümrük kontrolünün önemini ve yasaklı ürünlerin ülkeye sokulmasına karşı gösterilen hassasiyeti bir kez daha ortaya koydu. Soruşturmanın ilerleyişi ve yasal süreçle ilgili gelişmeler takip edilecektir.

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