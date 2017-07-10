Lefkoşa'da gündüz vakti hırsızlık!

07.07.2017 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Muhammet Tiyas KHAN’ın kalmakta olduğu sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerine ait lojman odasının kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden bir adet dizüstü bilgisayar, çantası ve şarj cihazı çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.O (E-22) S.O. tutuklanmış olup, çalınan eşyalar adı edilenin tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.