Lefkoşa'da gündüz vakti hırsızlık! Polis suç üstü yakaladı!

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesindeki Gülizar Özteknik Eczanesi’nin camını kırarak, içeriye giren zanlı polis tarafından suçüstü yakalandı.

DETAY KIBRIS

Eczane sahibi Gülizar Özteknik, zanlıdan şikayetçi oldu.

Gülizar Özteknik, bir Televizyon kanalının canlı yayında konuştu.

İşte açıklaması;

“Polisler bana zanlının suçüstü yakalandığını ifade etti. İlk olarak camı saksıyla kırmaya çalışmış kıramayınca da taş ile kırmış. 2 tane ilaç ile nakit para çalmış… Sabah saatlerinde başka bir eczaneye girmiş, vermemişler ilacı. Bundan dolayı böyle bir saldırı da bulundu”