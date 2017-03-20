Lefkoşa'da hayret verici olay!

Erkek olduğu iddia edilen bir şahsın, bir başka erkek şahsa tecavüz ettiği ve borç senedi imzalattığı öne sürülüyor....

Eşcinsel olduğu öğrenilen Ö.Y.H. isim kısaltmalı 23 yaşındaki gencin, geçtiğimiz gün bir süpermarkette müdür olarak çalışan M.B. ve koruması A.D. isimli iki şahıs tarafınca Kanlıköy’e bayıltılarak kaçırıldığı ve ardından tecavüz edilip, borç senedi imzalatıldığı öğrenildi.

Yaşanan olay sonrasında zanlıların Ö.Y.H.’yi bir bankaya götürüp bin 500 TL para çektirdikleri de gelen bilgiler arasında.

Olayda adı geçen iki zanlının mahkeme kararıyla 3 gün tutuklu kalacakları ve suçlarını kabul ettikleri öğrenildi.

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