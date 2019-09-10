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Lefkoşa'da hem de LTB önünde umursamazlık diz boyu !..

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Lefkoşa Türk Belediyesi park alanı içerisindeki engelli park yerlerine bile araçlarını park etmekte herhangi bir sakınca görmedikleri saptandı.
Lefkoşa'da hem de LTB önünde umursamazlık diz boyu !..

Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırak için alınan bir dizi önlemler içerisinde bulunan engelli vatandaşlara ait park yerlerine, engelsiz vatandaşların park etme alışkanlıklarının devam ettiği gözlemlendi. Umursamazlık ve nemelazımcılığın diz boyuna yükselmesi bazı vatandaşların şehir içindeki engelli park yeri sonrasında, Lefkoşa Türk Belediyesi park alanı içerisindeki engelli park yerlerine bile araçlarını park etmekte herhangi bir sakınca görmedikleri saptandı.

Belediye zabıtalarının, engelli vatandaşlara ayrılan park alanlarına, engelsiz vatandaşlar tarafından araçlarını park etmesi sonrasında, ceza kesmesine aldırmayan bazı vatandaşlar, ‘Haklarımıza Saygı ‘ yazılı engelli park levhasının önüne araçlarını park etmesi dikkat çekti.

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