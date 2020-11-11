Lefkoşa'da heykel tartışması... Harmancı'dan YDÜ'ye 24 saat süre!

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı konuyla ilgili yaptığı açıklamada Yakın Doğu Üniversitesi’nin LTB’den izin almadan küçük çembere yerleştirdiği heykelin izinsiz olduğunu ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin herhangi bir bölümünden izin almadan yerleştirilen heykelin Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan da izinsiz bir şekilde bölgeye konulduğunu söyledi.

Harmancı, YDÜ’nün 24 saat içerisinde heykeli o bölgeden kaldırması gerektiğini aksi takdirde kendilerinin heykeli kaldıracağını söyledi.