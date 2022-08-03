Lefkoşa'da hırsızlık

30.07.2022 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan G.C.(K-39)’nin, işyerine ait 11,470 TL nakit parayı alıp zimmetine geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
30.07.2022 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan G.C.(K-39)’nin, işyerine ait 11,470 TL nakit parayı alıp zimmetine geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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