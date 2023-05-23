Lefkoşa'da Hırsızlık

13.05.2023 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerinden 8 adet çelik jantın çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen S.Y.(E-46) tutuklanmıştır.
Soruşturma devam eder.
13.05.2023 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerinden 8 adet çelik jantın çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen S.Y.(E-46) tutuklanmıştır.
Soruşturma devam eder.
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