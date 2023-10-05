Lefkoşa'da hırsızlık

09.09.2023 tarihinde, Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanına ait araç park yerinde, park halinde bulunan bir araç içerisinde torpido gözünde muhafaza edilen 2000 ABD doları nakit para çalınmıştır.
Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.K.(E-20) tespit edilerek tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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