Lefkoşa’da Hırsızlık: Bulunan Kartla Alışveriş Yaptılar

Bir süpermarkette düşürülen banka kartını alarak 1088,90 TL değerinde alışveriş yapan iki zanlı tutuklandı.

15 Aralık 2024 tarihinde, Lefkoşa’da bir süpermarket içerisinde bir şahsın düşürdüğü banka kartı, kimliği belirsiz kişiler tarafından bulunarak alındı. Kartı bulan şahıslar, aynı süpermarketten toplam 1088,90 TL değerinde alışveriş yaptı ve harcamayı çalınan banka kartından gerçekleştirdi.

Olayın polisin bilgisine ulaşmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, zanlılar İ.E.A. (E-17) ve M.E.Y. (E-18) tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi